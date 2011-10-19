Установка и настройка модуля для Virtuemart

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Уважаемые фрилансеры!

Надо установить и настроить скрипт для Joomla Virtuemart.

Скрипт расположен тут: http://www.phoca.cz/documents/18-virtuemart/399-virtuemart-invoice-delivery-note-and-receipt-addon

Жду предложений.

Joomla
14 лет назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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