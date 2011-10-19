Модуль для DLE - вывод заголовков

Необходимо написать модуль для DataLife Engine 9.4 (!)

Сама суть заключается в выводе в main.tpl особых заголовков,

Которые будут браться с файла или загружаться отдельно!

Таким образом каждая страница будет иметь уникальный заголовок!

Заголовок в TITLE и в любом указанном месте main.tpl

Жду ваших предложений!