Модуль для DLE - вывод заголовков

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Закрыт2 заявки142 просмотра

Необходимо написать модуль для DataLife Engine 9.4 (!)

Сама суть заключается в выводе в main.tpl особых заголовков,

Которые будут браться с файла или загружаться отдельно!

Таким образом каждая страница будет иметь уникальный заголовок!

Заголовок в TITLE и в любом указанном месте main.tpl

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DLE
14 лет назад
SplashWeb
Роман 
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wendel
Иван 
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wendel
Иван 
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2 месяца назад
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