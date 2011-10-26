Автоматизация импорта из CSV файлов в Virtuemart

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки99 просмотров

Задачи:

1. Автоматическое скачивание CSV файлов с сайтов двух поставщиков

2. Обработка этих файлов в соответствии с шаблоном базы виртуального магазина

3. Загрузка обработанных файлов в базу

За подробностями в личку

14 лет назад
Alexpro777
Александр 
53 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mailmoney
Рапопорт 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Поставленная задача выполнена быстро с творческим подходом к делу. Очень доволен сотрудничеством с Алексеем.
Здравствуйте. Спасибо Вам за заказ, было приятно вместе поработать.

Заявки фрилансеров

mailmoney
Рапопорт 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад