Требуется подправить постраничную навигацию тегов. Сейчас отображает так: "Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 Далее", тоесть дублирует страницы и создает несуществующие. Требуется ...
Автоматизация импорта из CSV файлов в Virtuemart
Задачи:
1. Автоматическое скачивание CSV файлов с сайтов двух поставщиков
2. Обработка этих файлов в соответствии с шаблоном базы виртуального магазина
3. Загрузка обработанных файлов в базу
За подробностями в личку
Выбранный исполнитель
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