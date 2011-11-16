Найти дыру в WordPress, защитить от нечисти.

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Завершен4 заявки137 просмотров

На сайте завелась нечистая сила. Шлет спам, отключает CSS, редиректит без разрешения.

Необходимо найти, уничтожить, предотвратить повторное заселение.

CSSWordPress
14 лет назад
Dimitry_Pro
Прот 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Strutinskiy
Виталий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работа сделана в срок качественно. Исправлены все баги сайта, дыры залатаны. Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую.
Заказчик очень приятный в общении, быстро и понятно объяснил суть проблемы. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Strutinskiy
Виталий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад