Найти дыру в WordPress, защитить от нечисти.

Адрес сайта _бесплатноефото.рф 1) Обновить ядро сайта до версии 1.7 (можно просто ядро 1.7 поставить и шаблон на него начесить, оптимизированный под ядро, а потом повторить контент и структуру) 2) Сделать модуль последних статей (можно ...