Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Есть:

не доделанный сайт на подобии инет магазина.

Требуется:

запрограмить 1С Битрикс, желательно знать связку с 1С Бухгалтерия

верстка сайта

понимание работы фильтров для больших объемов товаров

предлагать интересные решения

умение быстро работать

Оплата по договоренности.

P.S.

Если нас устроит качество работы сразу предлагаем еще один проект.

14 лет назад
vsssr
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров