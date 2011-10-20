1. есть флеш-ролик, в котором 5 ссылок читаются из внешних txt файлов, но пути прописаны неправильно и ролик их не видит, нужна помощь чтобы правильно прописать эти пути. 2. дополнительно за ...
Галерея с категориями
Нужна готовая галлерея с категориями и подкатегориями. Посмотрю все варианты.
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