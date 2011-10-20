Нужен модуль приватного общения (чата)

Нужен модуль для DLE 9.4 наподобие этого http://www.cometchat.com/ только ссылка на открытие диалогового окна должна быть в профиле пользователя типа кнопочки "Чат" или "Общаться" и кнопка отображается если юзер находится на сайте, то есть в данное время онлайн. При нажатии на кнопку или ссылку как вам удобно открывается модальное окно с чатом посредством которого 2 юзера общаются и никто больше к их общению не может присодениться, всё что позади модального окна, то есть фон неменого затемняется. Кто готов помочь с данным модулем и сколько возьмёт. Прошу помощи у всех кто может создать данный мод или имеет уже реализованную версию. Денег не много. Стучите icq: 284296, skype: coolbola или пишите сюда.