Online CSV editor на PHP/AJAX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок165 просмотров

Редактор CSV файлов

Доступ к скрипту должен быть по паре e-mail/пароль. Список е-мэйлов и паролей должен лежать в отдельном текстовом файле(пароли и емэйлы желательно зашифрованны в sha1 или md5).

Должна быть настройка которая задает месторасположения папки с CSV

в файле настроек должны настраиваться количество столбцов и названия этих столбцов и название класса (class="название")

в редакторе должны быть кнопки добавить строку, удалить строку, скачать csv, сохранить файл.

выбранный файл открывается для редактирования. при выборе файла должно спрашивать хотите ли сохранить текущий открытый файл.

интересеут цена и сроки. примеры работ приветствуются

AJAXPHP
14 лет назад
kasyans
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить yml

    $15

    Задача: первая: - починить yml вторая задача - настроить yml файл так, чтобы в итоге он выводил информацию таким образом: http://shop.mindcreative.ru/index.php?route=export/yml (сейчас он выводит ее http://macmade.ru/product.yml) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash слайдшоу

    Ищу программиста на Flash A2, чтобы сделать слайдшоу для готового сайта на Flash, сайт статика только рубрика в menu Reference с тремя подразделами Print Web Pack динамика а на ней надо сделайть слайдшоу. Смотрите файл ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать парсер.

    $100

    Добрый день ! Необходимо написать парсер с файла pdf (приложение) в таблицу БД (dump) в приложении. 1. Поверочные газовые смеси с 102-139стр category_id = 640 Регистрационный номер ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна помощь с Action Script

    1. есть флеш-ролик, в котором 5 ссылок читаются из внешних txt файлов, но пути прописаны неправильно и ролик их не видит, нужна помощь чтобы правильно прописать эти пути. 2. дополнительно за ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • RubyonRails - помогите разобраться с multiupload.

    $8

    Задача: настроить механизм загрузки файлов в Ruby On Rails с помощью paperclip (в чистом приложении). + возможность загрузки нескольких файлов + статус загрузки jQuery Необходимо заставить работать ...

    AJAXjQueryRuby
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Просмотр новостей

    $5

    Есть движок самопис, в нем реализовано добавление новостей через админку, также реализован вывод краткой версии новости в клиентской части, но просмотр полной новости не реализован, требуется доделать. Работы максимум минут на 30.

    Веб-программированиенет заявок
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка сайта

    Есть: не доделанный сайт на подобии инет магазина. Требуется: запрограмить 1С Битрикс, желательно знать связку с 1С Бухгалтерия верстка сайта понимание работы фильтров для больших объемов товаров ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад