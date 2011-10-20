Задача: первая: - починить yml вторая задача - настроить yml файл так, чтобы в итоге он выводил информацию таким образом: http://shop.mindcreative.ru/index.php?route=export/yml (сейчас он выводит ее http://macmade.ru/product.yml) ...
Online CSV editor на PHP/AJAX
Редактор CSV файлов
Доступ к скрипту должен быть по паре e-mail/пароль. Список е-мэйлов и паролей должен лежать в отдельном текстовом файле(пароли и емэйлы желательно зашифрованны в sha1 или md5).
Должна быть настройка которая задает месторасположения папки с CSV
в файле настроек должны настраиваться количество столбцов и названия этих столбцов и название класса (class="название")
в редакторе должны быть кнопки добавить строку, удалить строку, скачать csv, сохранить файл.
выбранный файл открывается для редактирования. при выборе файла должно спрашивать хотите ли сохранить текущий открытый файл.
интересеут цена и сроки. примеры работ приветствуются
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