Online CSV editor на PHP/AJAX

Редактор CSV файлов

Доступ к скрипту должен быть по паре e-mail/пароль. Список е-мэйлов и паролей должен лежать в отдельном текстовом файле(пароли и емэйлы желательно зашифрованны в sha1 или md5).

Должна быть настройка которая задает месторасположения папки с CSV

в файле настроек должны настраиваться количество столбцов и названия этих столбцов и название класса (class="название")

в редакторе должны быть кнопки добавить строку, удалить строку, скачать csv, сохранить файл.

выбранный файл открывается для редактирования. при выборе файла должно спрашивать хотите ли сохранить текущий открытый файл.

интересеут цена и сроки. примеры работ приветствуются