Настроить yml

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка130 просмотров

Задача:

первая:

- починить yml

вторая задача

- настроить yml файл так, чтобы в итоге он выводил информацию таким образом: http://shop.mindcreative.ru/index.php?route=export/yml (сейчас он выводит ее http://macmade.ru/product.yml)

Связь по скайпу: aiardalin

13 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

morpheus_017
Данил 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$19
1 день
Работа была выполнена оперативно, то что я хотел, что может быть еще приятнее?! : ) всем рекомендую и дальше планирую обращаться к Даниле! 5+
Отличный заказчик, спасибо.

Заявки фрилансеров

morpheus_017
Данил 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад