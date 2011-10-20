Задача: первая: - починить yml вторая задача - настроить yml файл так, чтобы в итоге он выводил информацию таким образом: http://shop.mindcreative.ru/index.php?route=export/yml (сейчас он выводит ее http://macmade.ru/product.yml) ...
Сайт на ВП. Не получается загрузить новость (500)
Добавляем когда пост на сайт с названием, выдает ошибку 500.
Сайт на ВП англоязычный. Проблему надо устранить сейчас.
Жду исполнителя
кстате вот адрес самого сайта
Оплата до 200рублей, перевод через вебмани.
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