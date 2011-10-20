Сайт на ВП. Не получается загрузить новость (500)

Нужен модуль для DLE 9.4 наподобие этого http://www.cometchat.com/ только ссылка на открытие диалогового окна должна быть в профиле пользователя типа кнопочки "Чат" или "Общаться" и кнопка отображается если юзер находится на сайте, то есть в ...