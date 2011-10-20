Автоматическая разборка xls файла

Есть сайт http://obed-73.ru/ На главной меню на неделю.

Во вложении Excel версия меню - исходный файл и html версия - то как на сайте.

На сайте стоит Joomla. Нужно написать небольшой скрипт по автоматической загрузке данных в материал из Excel и встроить инструмент в джумлу(просто ссылка в меню например)