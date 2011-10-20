Корректировка магазина на OS commerce VAM

Есть магазин на OS commerce VAM. Когда покупатель отлаживает товар в корзину, отображается способ доставки Скачивание, хотя вес товара ставится не 0. Необходима помощь в решении этой проблемы. Так же хотелось бы сделать еще несколько мелочей. Таких как изменение цвета шрифтов в шаблоне и т. п. Хотелось бы работать с человеком, который хорошо разбирается в этом движке.