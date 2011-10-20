Нужно сделать парсер изображений с адалт-сайта. Задачи парсера: 1. Собрать изображения. 2. Изменить их размеры до заданных в настройках и сохранить на сервере по фтп. 3. Вывести ...
Создание сайта
Ищем веб-программиста из Санкт-Петербурга, готового поучаствовать в следующем проекте:
Сайт, посвященный личностным тренингам
Структура сайта:
• Главная страница
• Тренинги
• Об Алене
• Тесты
• Медитации
• Форум (уже существует, необходимо только сделать ссылку из меню)
• Отзывы
• Расписание
• Магазин
• Личный кабинет
• Контакты
• О способах оплаты
Дизайн сайта уже будет выполнен.
Что требуется от Вас:
– сверстать сайт тянучку
– использовать красивые скрипты (самые современные) для воспроизведения фото и прочих украшений
– выполнить плавно выпадающее подменю, так что бы это не повредило продвижению (то есть на скрипте)
– сделать кроссбраузерный сайт
– выполнить модуль "оставить отзыв" с пересылкой сообщений на почту и системой антиспама
– интегрировать сайт с соц сетью (конкретно лайк на сайте – лайк вконтакте)
– двухуровневая регистрация: зарегистрированные пользователи и VIP
Дополнительные вопросы:
1. Заказчику необходима программа по управлению базой клиентов.
Для чего это необходимо: нужно собрать в единую базу информацию о
контактных данных клиента, его действиях (покупка в магазине,
регистрация на тренинги, оплата). Хотелось бы услышать ваши предложения по реализации этой задачи.
2. Планируется проведение вебинаров (нужно ориентироваться на 1000 и более участников). Задача – интегрировать на сайт прямую видеотрансляцию вебинара.
3. Нужны варианты по организации системы оплаты на сайте (как
тренингов, так и товаров в интернет-магазине).
Предпочитаемые варианты: яндекс деньги, оплата по картам, наличный расчет.
Более подробное ТЗ могу скинуть по вашей просьбе.
Отвечу на Ваши вопросы
по тел.: 8 812 740-16-00
e-mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Задача: первая: - починить yml вторая задача - настроить yml файл так, чтобы в итоге он выводил информацию таким образом: http://shop.mindcreative.ru/index.php?route=export/yml (сейчас он выводит ее http://macmade.ru/product.yml) ...Завершен13 лет назад
- $100
Расширить функционал и внести правки (тех.адрес - kolesa.netsite.in.ua, потом будет на рф) согласно ТЗ. Жду предложения с ценой и сроками.Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Нужен компонент калькулятора на Joomla 1. Калькулятор для грузоперевозок 2. Данные подгружаются через админку с помощью прайсов 3. Калькулятор: пользователь после запроса получает результат по всем имеющимся компаниям , предоставляющих услуги ...Закрыт14 лет назад
Нужно создать систему регистрации на мероприятия. Желательно как модуль по Wordpress с возможностью рассылки писем подтверждения и отклония регистрации. Более конкретно: - форма для сайта - таблицу запросов на регистрацию ...Завершен14 лет назад
Есть сайт http://obed-73.ru/ На главной меню на неделю. Во вложении Excel версия меню - исходный файл и html версия - то как на сайте. На сайте стоит Joomla. Нужно написать небольшой ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Добавляем когда пост на сайт с названием, выдает ошибку 500. Сайт на ВП англоязычный. Проблему надо устранить сейчас. Жду исполнителя кстате вот адрес самого сайта urbansports.net/sports/ ...Закрыт14 лет назад
Нужен модуль для DLE 9.4 наподобие этого http://www.cometchat.com/ только ссылка на открытие диалогового окна должна быть в профиле пользователя типа кнопочки "Чат" или "Общаться" и кнопка отображается если юзер находится на сайте, то есть в ...Закрыт14 лет назад
Редактор CSV файлов Доступ к скрипту должен быть по паре e-mail/пароль. Список е-мэйлов и паролей должен лежать в отдельном текстовом файле(пароли и емэйлы желательно зашифрованны в sha1 или md5). Должна быть ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Требуется скрипт случайного вывода нескольких ссылок на .php Скрипт должен брать случайные строки из текстового файла: Ссылка 1 Ссылка 2 ... Ссылка N ...Завершен14 лет назад