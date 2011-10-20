Создание сайта

Ищем веб-программиста из Санкт-Петербурга, готового поучаствовать в следующем проекте:

Сайт, посвященный личностным тренингам

Структура сайта:

• Главная страница

• Тренинги

• Об Алене

• Тесты

• Медитации

• Форум (уже существует, необходимо только сделать ссылку из меню)

• Отзывы

• Расписание

• Магазин

• Личный кабинет

• Контакты

• О способах оплаты

Дизайн сайта уже будет выполнен.

Что требуется от Вас:

– сверстать сайт тянучку

– использовать красивые скрипты (самые современные) для воспроизведения фото и прочих украшений

– выполнить плавно выпадающее подменю, так что бы это не повредило продвижению (то есть на скрипте)

– сделать кроссбраузерный сайт

– выполнить модуль "оставить отзыв" с пересылкой сообщений на почту и системой антиспама

– интегрировать сайт с соц сетью (конкретно лайк на сайте – лайк вконтакте)

– двухуровневая регистрация: зарегистрированные пользователи и VIP

Дополнительные вопросы:

1. Заказчику необходима программа по управлению базой клиентов.

Для чего это необходимо: нужно собрать в единую базу информацию о

контактных данных клиента, его действиях (покупка в магазине,

регистрация на тренинги, оплата). Хотелось бы услышать ваши предложения по реализации этой задачи.

2. Планируется проведение вебинаров (нужно ориентироваться на 1000 и более участников). Задача – интегрировать на сайт прямую видеотрансляцию вебинара.

3. Нужны варианты по организации системы оплаты на сайте (как

тренингов, так и товаров в интернет-магазине).

Предпочитаемые варианты: яндекс деньги, оплата по картам, наличный расчет.

Более подробное ТЗ могу скинуть по вашей просьбе.

Отвечу на Ваши вопросы

по тел.: 8 812 740-16-00

e-mail: [email protected]