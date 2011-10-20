Flash часы с логотипом

Требуются Flash часы логотипом. По примеру skolko.in.ua, но не копия, уникальный дизайн. Не взятые со всевозможных сайтов со скриптами.

1. Часовые, минутные, секундные стрелки.

2. Логотип в верхней половине (лого вышлю).

3. Электронные часы в нижней половине в html (формат отображения времени такой-же как в примере).

4. При изменении разрешения экрана часы изменяют свой размер так-же как в примере.

5. Время синхронизируется с серверным временем, а не с компьютером пользователя. Показывается одинаково во всех браузерах.

На выходе flash, php. В идеале нужно получить готовый скрипт, залить на хостинг - и работает.

Примеры подобных работ приветствуются! Оставляем заявки в проекте, личку не спамим.