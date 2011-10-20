Flash часы с логотипом

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки158 просмотров

Требуются Flash часы логотипом. По примеру skolko.in.ua, но не копия, уникальный дизайн. Не взятые со всевозможных сайтов со скриптами.

1. Часовые, минутные, секундные стрелки.

2. Логотип в верхней половине (лого вышлю).

3. Электронные часы в нижней половине в html (формат отображения времени такой-же как в примере).

4. При изменении разрешения экрана часы изменяют свой размер так-же как в примере.

5. Время синхронизируется с серверным временем, а не с компьютером пользователя. Показывается одинаково во всех браузерах.

На выходе flash, php. В идеале нужно получить готовый скрипт, залить на хостинг - и работает.

Примеры подобных работ приветствуются! Оставляем заявки в проекте, личку не спамим.

HTMLPHP
14 лет назад
Matvey_Net
Димитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель, четкое понимание задачи, все было сделано гораздо быстрее заявленных сроков. За короткий промежуток времени предоставил множество вариантов. Сотрудничеством остался очень доволен. Благодарю еще раз!
Материалы предоставлены, регулярная связь и приятное общение! Спасибо, 10 балов.

Заявки фрилансеров

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад

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