Нужно сделать парсер изображений с адалт-сайта. Задачи парсера: 1. Собрать изображения. 2. Изменить их размеры до заданных в настройках и сохранить на сервере по фтп. 3. Вывести ...
Создание/настройка интернет-магазина, webservices
Задача установка и настройка джумлы последней версии с шаблоном или:
• из последней десятки rockethemes.com (скачивается с торрентов, шапка меняется, ненужные модули отключаются)
• из произвольного шаблона свёрстанного шаблона;
Настройка модуля магазина в виде магазина продажи запчастей на основе SOAP based WebServices (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Service, http://www.php.net/manual/en/intro.soap.php);
Написать краткую инструкцию для человека, который админку джумлы не видел ни разу, как изменить контент, адреса и прочее (разделов будет порядка 10)
Статистику, систему скидок, прочие инструменты работы
поставщик –>грузоперевозчик ->клиент будут допиливаться с обеих сторон.
Мы за продолжительное сотрудничество.
Приветствуется знание: jQuery, xml, css и прочего инструментария, а также опыт в подобном проекте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать проект, в котором будут работать парсеры, собирая и выкладывая по-особому информацию на сайт с 5-10 источников. Подробности - в личном общении.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт, который будет брать информацию с 5 источников и по-особому её выкладывать. Подробности и ТЗ предоставим в личном общении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
добавить плагины и настроить фотогалерею на вордпрессВеб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на OS commerce VAM. Когда покупатель отлаживает товар в корзину, отображается способ доставки Скачивание, хотя вес товара ставится не 0. Необходима помощь в решении этой проблемы. Так же хотелось бы сделать еще несколько ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $3000
Необходим функционал торговой площадки по типу скрипта http://awebcom.com/show.php?contentid=30 . Недостаток данного скрипта - лицензия не позволяет сделать поддоменность и прикрепление доменов к пользовательским магазинам. Товары продаются как по фиксированной цене так ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
1.Копировать работающий сайт на другой потдомен- т.е. он должен стать как самостоятельный сайт, но первый тоже должен остаться рабочим(чтобы после копирования он полностью работал-сохранив все функции) 2.Встроить в шапку над перечнем страниц 2 картинки-ссылки(картинки ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $560
Ищем веб-программиста из Санкт-Петербурга, готового поучаствовать в следующем проекте: Сайт, посвященный личностным тренингам Структура сайта: • Главная страница • Тренинги • ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен компонент калькулятора на Joomla 1. Калькулятор для грузоперевозок 2. Данные подгружаются через админку с помощью прайсов 3. Калькулятор: пользователь после запроса получает результат по всем имеющимся компаниям , предоставляющих услуги ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно создать систему регистрации на мероприятия. Желательно как модуль по Wordpress с возможностью рассылки писем подтверждения и отклония регистрации. Более конкретно: - форма для сайта - таблицу запросов на регистрацию ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад