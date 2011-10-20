Создание/настройка интернет-магазина, webservices

Задача установка и настройка джумлы последней версии с шаблоном или:

• из последней десятки rockethemes.com (скачивается с торрентов, шапка меняется, ненужные модули отключаются)

• из произвольного шаблона свёрстанного шаблона;

Настройка модуля магазина в виде магазина продажи запчастей на основе SOAP based WebServices (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Service, http://www.php.net/manual/en/intro.soap.php);

Написать краткую инструкцию для человека, который админку джумлы не видел ни разу, как изменить контент, адреса и прочее (разделов будет порядка 10)

Статистику, систему скидок, прочие инструменты работы

поставщик –>грузоперевозчик ->клиент будут допиливаться с обеих сторон.

Мы за продолжительное сотрудничество.

Приветствуется знание: jQuery, xml, css и прочего инструментария, а также опыт в подобном проекте.