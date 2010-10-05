Telrik

Стрелков Telrik

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Создание/настройка интернет-магазина, webservices

    $500

    Задача установка и настройка джумлы последней версии с шаблоном или: • из последней десятки rockethemes.com (скачивается с торрентов, шапка меняется, ненужные модули отключаются) • из произвольного шаблона свёрстанного шаблона; Настройка модуля магазина в виде магазина ...

    CSSJoomlajQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработка сканированных изображений каталога

    $100

    Необходимо из заданых изображений, вырезать картинки запчастей и информацию по ним. Пример: 1ст в приложении. Общее кол-во страниц 161. Данные о детали вбить в табличку - пример в приложении. Картинки должны называтся соотвественно номеру запчасти (part number)

    Обработка фотографий32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Конвертация баз данных каталогов автозапчастей

    $100

    Есть электронные каталоги запчастей такие как Toyota, Nissan, Subaru.. итп. Данные включают в себя привязанные к каталожные номера запчастей и их расположения в автомобиле, VIN автомобилей, картинки с расположением запчастей внутри автомобиля. Данные лежат локально в папке ...

    MySQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад