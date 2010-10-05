Требования: php, php frameworks, jquery, sql Приветствуются знание C#/ExtJs, Разработка интернет магазинов, работа с tecdoc Оформление визы и работа в ОАЭ, Оплата проживания. Пишите в скайп: flintarrow
- $1700Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Задача установка и настройка джумлы последней версии с шаблоном или: • из последней десятки rockethemes.com (скачивается с торрентов, шапка меняется, ненужные модули отключаются) • из произвольного шаблона свёрстанного шаблона; Настройка модуля магазина в виде магазина ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо из заданых изображений, вырезать картинки запчастей и информацию по ним. Пример: 1ст в приложении. Общее кол-во страниц 161. Данные о детали вбить в табличку - пример в приложении. Картинки должны называтся соотвественно номеру запчасти (part number)Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть электронные каталоги запчастей такие как Toyota, Nissan, Subaru.. итп. Данные включают в себя привязанные к каталожные номера запчастей и их расположения в автомобиле, VIN автомобилей, картинки с расположением запчастей внутри автомобиля. Данные лежат локально в папке ...Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад