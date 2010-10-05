Есть электронные каталоги запчастей такие как Toyota, Nissan, Subaru.. итп. Данные включают в себя привязанные к каталожные номера запчастей и их расположения в автомобиле, VIN автомобилей, картинки с расположением запчастей внутри автомобиля. Данные лежат локально в папке ...