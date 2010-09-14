Конвертация баз данных каталогов автозапчастей

Есть электронные каталоги запчастей такие как Toyota, Nissan, Subaru.. итп.

Данные включают в себя привязанные к каталожные номера запчастей и их расположения в автомобиле, VIN автомобилей, картинки с расположением запчастей внутри автомобиля.

Данные лежат локально в папке в каталога в структуре папок или в отдельных файлах .. формат не известен. но скорее всего какие то решения можно нагуглить.

Надо:

Написать скрипт который распарсит и сконвертирует базы каталогов в mysql или csv формат.

Дополнительная информация при личном контакте.

В аттаче приложен скриншот каталожной программы Тойота (за юзабилити хочется четвертовать)