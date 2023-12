Исправить mysql запрос

Сайт technov.ru , есть пазиции из удалённых категорий, нужно чтобы их редактировать можно было, сейчас вот такую ошибку выдаёт.You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LEFT JOIN `chekshop_price` p ON p.diler = d.id and v.id = p.variation and p.prod' at line 4

Сделать чтобы работало нужно.