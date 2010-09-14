Есть база данных на SQL 2000 и оболочка (Delphi 7). Программа загружает статистические отчеты из готовых шаблонов(MS Excel) и потом их может выгружать и делать отчеты с фильтрами (по годам, месяцам и учреждениям...). Необходимо переписать ...
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