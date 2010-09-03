Разработка базы данных

Суть идеи такова - создать каталог оборудования. Так как наша мини конторка занимается системами видеонаблюдения, поэтому в этой базе должны быть забиты все то, что относится к данной теме. База должна содержать обязательно фото товара, фото размеров (не знаю как вам выслать), технические характеристики (но я хочу сделать так, чтобы они вбивались, а не просто копировался текст в окошко. Но у каждого оборудования они разные), количество при заказе, цена . Чтоб вы понимали о чем речь, вот ссылка на сайт, но он не наш http://d-max.su/d-max_catalognew_r.pdf

При формировании коммерческого предложения для заказчика (он должен добавляться) мы бы могли выбирать производителя, то оборудование, которое нам необходимо использовать, ставили бы галочку "включить в заказ" и весь бы этот заказ формировался бы в коммерческое предложение (пример я оставила при заявке).

не знаю понятно ли или нет, но я готова ответить на все ваши вопросы. База будет пока только у ген дир, но продумать, чтобы ею впоследствии могли пользоваться и другие менеджеры.