Разработка базы данных

Есть база данных на SQL 2000 и оболочка (Delphi 7). Программа загружает статистические отчеты из готовых шаблонов(MS Excel) и потом их может выгружать и делать отчеты с фильтрами (по годам, месяцам и учреждениям...). Необходимо переписать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть идеи такова - создать каталог оборудования. Так как наша мини конторка занимается системами видеонаблюдения, поэтому в этой базе должны быть забиты все то, что относится к данной теме. База должна содержать обязательно фото товара, фото размеров (не знаю как вам выслать), технические характеристики (но я хочу сделать так, чтобы они вбивались, а не просто копировался текст в окошко. Но у каждого оборудования они разные), количество при заказе, цена . Чтоб вы понимали о чем речь, вот ссылка на сайт, но он не наш http://d-max.su/d-max_catalognew_r.pdf
При формировании коммерческого предложения для заказчика (он должен добавляться) мы бы могли выбирать производителя, то оборудование, которое нам необходимо использовать, ставили бы галочку "включить в заказ" и весь бы этот заказ формировался бы в коммерческое предложение (пример я оставила при заявке).
не знаю понятно ли или нет, но я готова ответить на все ваши вопросы. База будет пока только у ген дир, но продумать, чтобы ею впоследствии могли пользоваться и другие менеджеры.
- Похожие заказы
- $300Базы данных22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создать Базу данных на веб приложении. Схема БД в приложении, описание схемы есть. База данных с распределенным доступом. Тематика БД Заказы. Описание ТЗ как я понимаю чтобы все это было. В идеале работать над проектом в Самаре. Необходимо выполнить ...Закрыт13 лет назад
- $100
Создали базу клиентов на основе Template Customer Service с сайта Access. Необходимо внести небольшие дополнения и "подогнать под себя". База и список необходимых доводок в приложении. То что помечено "сделано" делать не надо. Желательно, чтобы фрилансер находилсяв Литве, ...Завершен13 лет назад
Для долгострочного сотрудничества требуются разработчики в среде 1С 8.2 (также поддержка в 8.1). Основные категории задач: * Разработка новых проектов в 8.2 * Доработка типовых 8.1 (8.2) * Обмен данными 7.7, 8.Х (во всех комбинациях) с использованием КД2 Возможны ...Базы данных13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно "вытащить" из каталогов EPC дату выпуска всех автомобилей и сохранить в формате, удобном для последующего использования. Примеры каталогов epc можно увидеть в интернете.Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо вытащить (скопировать) всю справочную информацию по г.Алматы с этого сайта http://www.yellow-pages.kz/kz/ru/index_search/ либо с этого... http://www.1kz.biz формат файла любой - txt, xls и т.д. кто сможет сделать? сколько будет стоить?Завершен13 лет назад
- $500
Здравствуйте. У нас есть приложение с клиентом на MS Access 2000 и БД MS SQL 2000 (порядка 50 таблиц, 50 хранимых процедур, 50 форм, отчеты в MS Word и Excel). Сейчас нам надо перевести БД ...Базы данных15 заявокЗакрыт13 лет назад
Запустить Redmine и сделать все необходимые настройки сервера (хостинг: linode.com) + Систему контроля версий GITЗавершен13 лет назад
- $50
Читайте приложение. В xls файле есть ориентировочный формы БД, которые согласно др. xls файлов с данными нужно будет создать.Базы данных13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо создать БД по Заказам. Что то похожее уже есть в стандартных шаблонах Access, но нам это не подходит. Нужно что то более удобное. Возможно создание базы данных в других СУБД.Базы данных28 заявокЗакрыт13 лет назад