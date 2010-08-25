1C 8.2 (8.1) по ТЗ, Киев

Для долгострочного сотрудничества требуются разработчики в среде 1С 8.2 (также поддержка в 8.1). Основные категории задач:

* Разработка новых проектов в 8.2

* Доработка типовых 8.1 (8.2)

* Обмен данными 7.7, 8.Х (во всех комбинациях) с использованием КД2

Возможны как полные ТЗ по проектам, так и небольшие задачи. Постановка/контроль заданий через систему управления проектами Redmine.

Основные требования: доступность (не пропадать более чем на 1 рабочий день в телефонном режиме), организованность (соблюдение _самостоятельно_ установленных сроков выполнения, написание структурированного и комментированного кода), стремление к развитию.

Только прямые исполнители (без посредников)! Суперспециалисты дороже $10/час не нужны !

Пожалуйста укажите время (в неделю), которое вы сможете уделять.