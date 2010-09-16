Справочная

Высокие ожидания качественной работы полностью оправдались Работа выполнена отлично и точно в срок. Очень приятный в общении человек, задание схватывает на лету. Человек, всегда на связи, что значительно упрощает работу над проектом. Большое спасибо и успехов! Очень благодарен за безупречное исполнение заказа. Отдельное спасибо за консультации и Ваше терпение! Надеюсь на дальнейшее продолжительное сотрудничество!