MS Access+SQL -> Oracle

Здравствуйте. У нас есть приложение с клиентом на MS Access 2000 и БД MS SQL 2000 (порядка 50 таблиц, 50 хранимых процедур, 50 форм, отчеты в MS Word и Excel).

Сейчас нам надо перевести БД на Oracle и переделать клиент под него.

Жду ваших предложений. Предподчтение решениям с применением ПО для конвертации.