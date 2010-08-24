MS Access+SQL -> Oracle

$500
Базы данныхЗакрыт15 заявок413 просмотров
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Здравствуйте. У нас есть приложение с клиентом на MS Access 2000 и БД MS SQL 2000 (порядка 50 таблиц, 50 хранимых процедур, 50 форм, отчеты в MS Word и Excel).

Сейчас нам надо перевести БД на Oracle и переделать клиент под него.

Жду ваших предложений. Предподчтение решениям с применением ПО для конвертации.

Oracle
13 лет назад
AndyLee
Ли 
61 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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