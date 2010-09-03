Парсинг ЯМаркета в XLS файлы

Добрый день!

Стоит следующая задача:

Необходимо спарсить с ямаркета практически все категории товаров с картинками и их характеристиками (каждая отдельная характеристика в отдельном столбце).

В результате я хотел бы видеть xls файл для каждой категории следующего вида:

категория | бренд | модель | фото товара | характеристика 1 | характеристика 2 | характеристика n

А также все картинки, разбитые по категориям.

Результат могу забрать на болванке, могу выкачать одним архивом.

Жду Ваших предложений. Конечно же, интересуют кратчайшие сроки и минимум ошибок в базах.