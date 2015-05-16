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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
9 лет назад
Борис, спасибо за работу! Все было оперативно и крайне профессионально. Очень доволен работой и коммуникацией.
Ответный отзыв
Рекомендую, отличный заказчик. Четкая постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Было приятно работать.
Веб-программирование
51 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга