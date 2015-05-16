Firimar

Борис Карманов Firimar

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Скрипт вывода информации без перезагрузки страницы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Alexspaine
Александр 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
$50
10 баллов
9 лет назад
Автоматизация вывода информации со стороннего сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Vlad71
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
WP+Woocommerce - доработать виджет и поиск
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Калькулятор на сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
onetopru
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Скрипты на лендинг
Борис, спасибо за работу! Все было оперативно и крайне профессионально. Очень доволен работой и коммуникацией.
Рекомендую, отличный заказчик. Четкая постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Было приятно работать.
Ответный отзыв
Веб-программирование
51 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга