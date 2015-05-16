Приветствую! Список из 40 элементов div c текстом . При нажатии и удержании 2 секунды на div, элемент становиться активным (обводиться рамкой) – его можно перемещать (ставить на другое место в списке или удалять). При ...
Калькулятор на сайт
Требуется сделать аналогичный этому http://extrawool.ru калькулятор для сайта на Wordpress.
Калькулятор расчитывает количество и цену в зависимости от типа утепления (полы/чердаки, мансарда, стены), от толщины и площади, от типа нанесения (ручная, влажное или обычное).
Дизайн как на http://extrawool.ru/
Но в отличие от калькулатора образца, нужно чтобы расчет выдавался только после того как пользователь:
1. введёт данные - выберет площадь и вид нанесения,
2. нажмет кнопку расчитать
3. после этого появится всплывающее сообщение - с формой для ввода номера телефона (телефон отправлеяется на email администратра сайта)
4. только после этого пользователю показывается цена
Еще важно чтобы течении дня после первой отправки номера пользователю не показывалась форма с требованием указать телефон, а просто сразу отображалась цена.
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Оплата в рублях по курсу на день сдачи, переводом на карту Сбербанка, АльфаБанка илиТиньков
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