Калькулятор на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок159 просмотров

Требуется сделать аналогичный этому http://extrawool.ru калькулятор для сайта на Wordpress.

Калькулятор расчитывает количество и цену в зависимости от типа утепления (полы/чердаки, мансарда, стены), от толщины и площади, от типа нанесения (ручная, влажное или обычное).

Дизайн как на http://extrawool.ru/

Но в отличие от калькулатора образца, нужно чтобы расчет выдавался только после того как пользователь:

1. введёт данные - выберет площадь и вид нанесения,

2. нажмет кнопку расчитать

3. после этого появится всплывающее сообщение - с формой для ввода номера телефона (телефон отправлеяется на email администратра сайта)

4. только после этого пользователю показывается цена

Еще важно чтобы течении дня после первой отправки номера пользователю не показывалась форма с требованием указать телефон, а просто сразу отображалась цена.

Готов ответить на ваши вопросы

Оплата в рублях по курсу на день сдачи, переводом на карту Сбербанка, АльфаБанка илиТиньков

WordPress
10 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Firimar
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Firimar
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад