Доработка сайта: логика оформления заказа VIART Shop Script v4.10 RE

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Закрыт1 заявка99 просмотров

Нужно внести изменения в логику оформления заказа при переходе с розничных цен на оптовые VIART Shop Script v4.10 RE

ТЗ прилагаю

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10 лет назад
EvgeniyRom
Евгений 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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