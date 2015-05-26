Система приема заявок, контроля их выполнения, формирования отчетов

Необходимо написать c нуля либо взяв за основу какой либо из существующих CMS, систему состоящую из следующих компонентов:

1. Форма заявки

2. Список заявок с фильтром и группировкой

3. Формирование отчета

4. справочники.

В форме заявки присутствуют поля:

1. Дата и время (проставляются автоматически при создании заявки)

2. Заявитель (простое поле)

3. Телефон заявителя (простое поле)

4. Заявку принял: (логин человека под которым вводится заявка)

5. Адрес/дом (выбирается из справочника)

6. Описание заявки (текстовое поле)

7. Категория (выбирается из справочника)

8. «работа» (привязана к справочнику дома, за каждым домом закреплен свой список работ, каждая работа на каждом доме имеет свое максимальное кол-во, также ведется подсчет выполненных работ)

К справочнику работы необходимо привязать справочник материалы, у одной работы может быть несколько материалов.

9. Выполнение (отчет о выполнении работы – текстовое поле)

Список с фильтром:

Список состоит из полей в заявке, должен позволять делать выборку за период дат, в остальных полях работать как фильтр (поиск) по части/целому слову или словосочетанию.

Отчеты:

После заполнения заявок и их выполнения, нужно добавить возможность формировать отчеты:

По каждому дому за период: сколько выполнено работ, сколько потрачено материалов.

По видам работ за период: сколько работ выполнено по каждому дому

По материалом: сколько материалов ушло всего/на дом за период времени.

Приветствуется PHP + MySQL

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