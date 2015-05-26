1. Необходимо произвести оптимизацию работы скриптов сайта с целью уменьшения нагрузки на сервер. 2. Требуется оптимизировать файлы темы, выяснить нет ли долгих или ненужных скриптов, не конфликтуют ли плагины и все ли работает ...
Система приема заявок, контроля их выполнения, формирования отчетов
Необходимо написать c нуля либо взяв за основу какой либо из существующих CMS, систему состоящую из следующих компонентов:
1. Форма заявки
2. Список заявок с фильтром и группировкой
3. Формирование отчета
4. справочники.
В форме заявки присутствуют поля:
1. Дата и время (проставляются автоматически при создании заявки)
2. Заявитель (простое поле)
3. Телефон заявителя (простое поле)
4. Заявку принял: (логин человека под которым вводится заявка)
5. Адрес/дом (выбирается из справочника)
6. Описание заявки (текстовое поле)
7. Категория (выбирается из справочника)
8. «работа» (привязана к справочнику дома, за каждым домом закреплен свой список работ, каждая работа на каждом доме имеет свое максимальное кол-во, также ведется подсчет выполненных работ)
К справочнику работы необходимо привязать справочник материалы, у одной работы может быть несколько материалов.
9. Выполнение (отчет о выполнении работы – текстовое поле)
Список с фильтром:
Список состоит из полей в заявке, должен позволять делать выборку за период дат, в остальных полях работать как фильтр (поиск) по части/целому слову или словосочетанию.
Отчеты:
После заполнения заявок и их выполнения, нужно добавить возможность формировать отчеты:
По каждому дому за период: сколько выполнено работ, сколько потрачено материалов.
По видам работ за период: сколько работ выполнено по каждому дому
По материалом: сколько материалов ушло всего/на дом за период времени.
Приветствуется PHP + MySQL
Сроки и цены предлагайте.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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