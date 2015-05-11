Оптимизация скриптов сайта на Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

1. Необходимо произвести оптимизацию работы скриптов сайта с целью уменьшения нагрузки на сервер.

2. Требуется оптимизировать файлы темы, выяснить нет ли долгих или ненужных скриптов, не конфликтуют ли плагины и все ли работает как следует.

Сайт http://ferrum-body.ru/

WordPress
10 лет назад
Ferrumbody
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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