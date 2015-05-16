Допилить сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка103 просмотра

Необходима настройка существующего сайта под конкретные нужды

10 лет назад
igor_our
Игорь 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

kotova_web
Котова 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Завершили очередной проект с Евгенией, все отлично. Если она еще согласится со мной работать - есть еще проект))
Спасибо за постоянное сотрудничество! Игорю можно доверять, компетентный, хороший человек.

Заявки фрилансеров

kotova_web
Котова 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

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