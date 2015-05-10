Доработка сайта агентства

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Требуется доработка адаптивного слайдера на обложке сайта, фото галлереи, модуля много файловой загрузки, возможность загружать видео файлы и документы.

Требуется программист из Киева с хорошим опытом работы в frameworkе Kohana и Bootstrap, MySQL, jQuery, Ajax, php5 для доработки и дальнейшего развития сайта агентства

AJAXBootstrapjQueryMySQLPHP
10 лет назад
igorkiev38
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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