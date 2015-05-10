Нужно сделать платную регистрацию и личный кабинет с рефками

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Есть сайт, аналог МЛМ. Что нужно:

1. Сделать всплывающее окно с регистрацией и входом в личный кабинет

2. Регистрация должна быть платная

3. Оплата будет проходить через payeer

4. Осуществить рефсистему до 3 уровней

5. Установить автовыплаты

Проект будет настроен на полный автомат, никакой чепухи, замысловатых % и прочей ерунды. Всё чётко, просто и понятно.

10 лет назад
spoilb
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров