Настройка views и фреймов в drupal7

Есть сайт ufalab.com/portfolio на Drupal7.

На нем картинки открываются в колорбоксе. Нужно, чтобы открывалась не картинка, а сверстанная первая страница сайта (в модальном iframe окне).

Пример: lp4lp.ru (жмем на "Наши работы", затем на любую работу). Нужно примерно так же.

Основная проблема: открываться должна не картинка, а сверстанный наш сайт на поддомене (как у lp4lp.ru). То есть нужно таким образом как-то настроить views, ну а потом вывести. Сделать надо только саму реализацию, дальше уже заполнять не надо.