Скрипт сравнения по параметрам

Человек откликнулся на задание. Взял предоплату в сумме 75$. Через несколько дней среди ночи начал просить остаток оплаты, при этом никакого примера сделанной работы не было. Цитирую: "в общем у меня такая проблемка. У меня не поступили сегодня деньги на кредитный счет (переводил человек за другой старый проект) и мне сегодня край платить за кредит. Вот у меня просьба - можете мне сейчас выслать остаток оплаты, как раз мне его хватит заплатить. Я проект закончу к среде край! Больше не у кого попросить. Сам не ожидал, что так выйдет! Надеюсь на вас!" После того, как ему было отказано, написал, что скрипт получу только после остатка оплаты. Работать по безопасной сделке отказался, показать любые минимальные доказательства выполненной работы отказался. Безусловно, можно было оплатить вторую половину, не дождаться полученной работы и подать жалобу для блокировки аккаунта. Вот только жаль опять терять довольно немалые деньги.