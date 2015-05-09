Работы по 1с Битрикс

1. При нажатии на Корзину с товаром убрать открывающуюся страницу. Вместо нее сделать всплывающее окно с предложением Оформить заказ либо Продолжить покупки.

2. Убрать страницу регистрации. Чтобы этот шаг был на одной странице с оформлением данных покупателя.

3. На странице Оформления:

- Быстрый заказ без регистрации Либо Войти в ЛК

- данные покупателя Имя, почта, Тел(обязательно с +7 и разделителями цифр)

для зареганного эти поля автоматом заполнены, захочет поменяет.

- выбор Доставка или Самовывоз

3.1. При нажатии Самовывоз скрывается поле доставка и ниже появляются адреса 3-х магазинов и карта с месторасположением.

3.2. При нажатии Доставка

- вводится адрес. Город, улица, дом, корпус, кв, этаж

Город выбирается с автоматическим определением индекса.

Также по координатам адреса автоматически выводятся возможные варианты Службы доставки, а также стоимость доставки в зависимости от района екб либо Почты России. Выбирается служба доставки.

4. Далее идет выбор оплаты - картой на сайте, нал/безнал при получении курьеру и пр. варианты(определяются автоматом), которые подходят для данного клиента)

5. Корзина с товаром и окончательной суммой с учетом доставки.

6. Подтверждение оплаты.

Ps Пример оформления заказа на e96.