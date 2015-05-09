К форме заказа добавить проверку данных и отправку файла. поля: Имя, email, телефон - Дожны быть обязательные. соответственно проверка данных Загрузка до 5 файлов, не более 10Мб, прикрепление к письму. ...
Работы по 1с Битрикс
1. При нажатии на Корзину с товаром убрать открывающуюся страницу. Вместо нее сделать всплывающее окно с предложением Оформить заказ либо Продолжить покупки.
2. Убрать страницу регистрации. Чтобы этот шаг был на одной странице с оформлением данных покупателя.
3. На странице Оформления:
- Быстрый заказ без регистрации Либо Войти в ЛК
- данные покупателя Имя, почта, Тел(обязательно с +7 и разделителями цифр)
для зареганного эти поля автоматом заполнены, захочет поменяет.
- выбор Доставка или Самовывоз
3.1. При нажатии Самовывоз скрывается поле доставка и ниже появляются адреса 3-х магазинов и карта с месторасположением.
3.2. При нажатии Доставка
- вводится адрес. Город, улица, дом, корпус, кв, этаж
Город выбирается с автоматическим определением индекса.
Также по координатам адреса автоматически выводятся возможные варианты Службы доставки, а также стоимость доставки в зависимости от района екб либо Почты России. Выбирается служба доставки.
4. Далее идет выбор оплаты - картой на сайте, нал/безнал при получении курьеру и пр. варианты(определяются автоматом), которые подходят для данного клиента)
5. Корзина с товаром и окончательной суммой с учетом доставки.
6. Подтверждение оплаты.
Ps Пример оформления заказа на e96.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть скрипт всплывающего с определенной периодичностью баннера на php, который вставляется в html страницу с помощью яваскрипт. Ссылка на сам баннер и страницу перехода указаны в php файле. Нужно сделать чтобы баннеров можно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
На проект требуется PHP разработчик , твердо владеющий curl Так же требуются навыки работы с платежными системами. От вас skypeВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужна программа (бот-кликер) для просмотра статистики результата матча и ставок на определенное событие исходя из результатов Бот нужен для https://www.parimatch.com/bgtv/?pokerВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть админка написанная на Zend+Bootstrap (на основе шаблона adminlte). Нужно внести правки в нее. 1. добавление тега "ВзаимоПиар" к постам которые ссылаются на соседние аккаунт который есть в базе админки и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужно сделать редирект сайта с www на без www. В итоге должна открываться только 1 версия сайта без WWW.Веб-программирование13 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброе время суток, мне нужно сделать 100% копию сайта с таким же функционалом. csgo.game-luck.com На сайте Github есть Steam боты. Выслушаю все предложения, желательно кто уже работал со Steam и имеет представление что ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно написать парсер под бинг и ютуб, спарсить 400к изображений и 40к видео (не выкачивать) Стоимость и сроки?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Сколько нынче будет стоить написать похожий сервис на Yii? Какие затраты по времени и по деньгам? Ссылка на ресурс в скриншоте ниже: http://bit.ly/1IW1OB9Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
1. Написание JS/Canvas модулей для магазина 2. Модули на js 5 шт. с версткой 3. ТЗ (Word) и макеты по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B1LCufgffVA-fnRSQkRuUk9oMGc0UDBXam1LdmxDR1JraWtES01BNXppOU1sZGwtNUNjNFE&usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад