Нужен бот-кликер по заданным параметрам

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка213 просмотров

Нужна программа (бот-кликер) для просмотра статистики результата матча и ставок на определенное событие исходя из результатов

Бот нужен для https://www.parimatch.com/bgtv/?poker

10 лет назад
cityinfo
Роман 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров