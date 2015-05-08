Внести правки в админку (Zend+Bootstrap)

Есть админка написанная на Zend+Bootstrap (на основе шаблона adminlte).

Нужно внести правки в нее.

1. добавление тега "ВзаимоПиар" к постам которые ссылаются на соседние аккаунт который есть в базе админки и добавление тега "Реклама" к постам которых ссылаются другой аккаунт

2. в раздел постов нужна фича с выбором промежутка добавления постов http://gyazo.com/f74a4dd08b35fad21f190bc8378ff122 (по умолчанию показывать за последние 24 часа) + тут нужна возможность выборки тега или перечня тегов из списка тегов

По желанию возможна "сделка без риска".