Сайт примитивный до ужаса, нужно сделать функционал как на сайте clixsense . com, Зайдя на него вы увидите что он не сложный Отвечу всем фрилансерам, тз вышлю на почту ...
Разработка платежной формы walletone под сайт
Добрый день!
Платежная система walletone.com имет форму для оплаты http://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/
Нужно что бы было так:
Строка - Почта куда указывает покупатель
И кнопка - Оплатить
И сделать дизайн кнопки и строки
Прикрепил как должно выглядеть все
Оплата яндекс деньги
Заявки фрилансеров
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