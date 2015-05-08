Сайт на Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть задача посадить этот сайт http://aliniacob.byethost14.com/bureau/index.html

на joomla 3. Исходники сайта имеются-площадка и домен тоже. Жду ваших предложений.

Joomla
10 лет назад
ejienka
Ворон 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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