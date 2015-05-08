Отредактировать готовый шаблон Wordpress по т.з.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

Имеется шаблон Wordpress с сайта themeforest.net/

Нужно отредактировать его по т.з. , включая изменения вида блоков, добавления блоков, поковыряться в PHP, проработать дизайн .

Т,З. – не пугайтесь, специально детально расписал

Этапы работ:

1. Даю шаблон (Возможна предоплата)

2. Устанавливаете на тестовом хостинге

3. Дорабатываете по т.з

4. Я проверяю, даю предоплату

5. Переносим на хостинг

6. Полностью оплачиваю

Перед подачей заявки почитайте т.з. в прикрепленных файлах

PHPWordPress
10 лет назад
seohelp24
Марат 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров