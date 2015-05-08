Здравствуйте уважаемы фрилансеры, мне нужно создать приложение на javascript. в планах разработка будет через фреймворк: http://www.idangero.us/framework7/apps/#.VUx1qkhIfIU все детали будем обсуждать в переписке!
Отредактировать готовый шаблон Wordpress по т.з.
Имеется шаблон Wordpress с сайта themeforest.net/
Нужно отредактировать его по т.з. , включая изменения вида блоков, добавления блоков, поковыряться в PHP, проработать дизайн .
Т,З. – не пугайтесь, специально детально расписал
Этапы работ:
1. Даю шаблон (Возможна предоплата)
2. Устанавливаете на тестовом хостинге
3. Дорабатываете по т.з
4. Я проверяю, даю предоплату
5. Переносим на хостинг
6. Полностью оплачиваю
Перед подачей заявки почитайте т.з. в прикрепленных файлах
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