Необходимо установить код CPA партнерки на благодарственную страницу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки83 просмотра

Необходимо установить код CPA партнерки на благодарственную страницу.

Код есть, нужно собрать с сайта 2 параметра (стоимость и номер заказа) и вернуть их этот код.

Движок OpenCart.

Работы на полчаса.

Хотелось бы реализовать задачу со знающим движок человеком, чтобы иметь возможность дальнейшего сотрудничества.

Opencart
10 лет назад
tosspot
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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