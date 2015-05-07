Требуется разработка дополнительных функций и качественный редизайн сайта http://gusto.ua , требуется разработка мобильного приложения сайта http://gusto.ua. Так же рассмотрю предложение о разработке нового сайта схожего на сайт http://gusto.ua. Предпочтение отдается ...
Необходимо установить код CPA партнерки на благодарственную страницу
Необходимо установить код CPA партнерки на благодарственную страницу.
Код есть, нужно собрать с сайта 2 параметра (стоимость и номер заказа) и вернуть их этот код.
Движок OpenCart.
Работы на полчаса.
Хотелось бы реализовать задачу со знающим движок человеком, чтобы иметь возможность дальнейшего сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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