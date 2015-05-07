Необходимо установить код CPA партнерки на благодарственную страницу.

Код есть, нужно собрать с сайта 2 параметра (стоимость и номер заказа) и вернуть их этот код.

Движок OpenCart.

Работы на полчаса.

Хотелось бы реализовать задачу со знающим движок человеком, чтобы иметь возможность дальнейшего сотрудничества.