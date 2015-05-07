Редизайн сайта, мобильное приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок123 просмотра

Требуется разработка дополнительных функций и качественный редизайн сайта http://gusto.ua , требуется разработка мобильного приложения сайта http://gusto.ua. Так же рассмотрю предложение о разработке нового сайта схожего на сайт http://gusto.ua. Предпочтение отдается разработчикам которые имеют определенный опыт в данном направлении(разработка порталов,сайтов объявлений). Разработчикам у которых нет в активе разработок в данном направлении, просьба не беспокоить.Предоставление портфолио разработанных проектов обязательно.

10 лет назад
lkm
51 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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