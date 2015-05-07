Проверка сайта на уязвимости и уязвимости скриптов 1. Комплексный Аудит веб-ресурса и хостинга. Полная проверка кода на внедрение вредоносного кода. Разработка политики информационной безопасности. 2.Проверка качество шифрования информации в базе данных ...
Доработка плагинов wordpress
Необходимо доработать плагины для wordpress
1 Добавить фильтры по кастомным полям
поле oplata1 - означает Оплата и доставка
поле addres - означает Адрес за рубежом
предусмотреть работу обеих галочек сразу выбранных
2 Модифицировать плагин subscribe-to-category что бы категории для подписки выводили в три колонки и деревом
то есть главная категория потом ее подкатегории, и так для всех категорий
3 Сделать копии 4 сайтов на wordpress на поддоменах test, что бы работали автономно
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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