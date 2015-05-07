Доработка плагинов wordpress

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки108 просмотров

Необходимо доработать плагины для wordpress

1 Добавить фильтры по кастомным полям

поле oplata1 - означает Оплата и доставка

поле addres - означает Адрес за рубежом

предусмотреть работу обеих галочек сразу выбранных

2 Модифицировать плагин subscribe-to-category что бы категории для подписки выводили в три колонки и деревом

то есть главная категория потом ее подкатегории, и так для всех категорий

3 Сделать копии 4 сайтов на wordpress на поддоменах test, что бы работали автономно

WordPress
10 лет назад
artem78
Артем 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$90
1 день
Сергей - очень приятный, пунктуальный и ответственный человек, профессионал в своем деле. Разбирается в серверах и в программировании. Обязательно обращусь еще и советую вам выбрать именно его.
Отличный заказчик, точные задачи, проверка и оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад