Доработка плагинов wordpress

Необходимо доработать плагины для wordpress

1 Добавить фильтры по кастомным полям

поле oplata1 - означает Оплата и доставка

поле addres - означает Адрес за рубежом

предусмотреть работу обеих галочек сразу выбранных

2 Модифицировать плагин subscribe-to-category что бы категории для подписки выводили в три колонки и деревом

то есть главная категория потом ее подкатегории, и так для всех категорий

3 Сделать копии 4 сайтов на wordpress на поддоменах test, что бы работали автономно