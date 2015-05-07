Есть сайт на modx. Знание cms в принципе не нужно. На сайте версия 1.6 нужно поставить более новую для работы новых элементов. На новой версии много текущих скриптов на сайте не работают. Получилось опуститься ...
Доработать модуль для сайта на Joomla
Необходимо доработать модуль на сайте:
- баннер;
- страницу.
Сайт на Joomla. Модуль на php.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать плагин интерактивной карты трех регионов России: Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханская область. Функционал. К карте привязаны определенные значения, к примеру количество клиентов в каждом из регионов, клиенты разделены на подкатегории. При ...Закрыт10 лет назад
- $12
Необходимо скопировать одностраничник (страница с текстом и ссылками на основной сайт) и разместить его на хостинге на зарегистрированном домене. Также необходимо убрать все лишние скрипты и счетчики, настроить ссылки на всей странице, кот ведут ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $80
Требуется создать парсер, который бы конвертировал форумы на платформе mybb.ru и его партнёрах в базу данных IPB 3.4.x, с возможностью расширения конвертации в другие форумные CMS в будущем. Минимальные требования к парсингу: сообщения, темы, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Срочно ищу программиста повис сайт.... ошибка небольшая. но решить не могуВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется: CRM – AmoCRM 10 лендингов с формами обратной связи Требуется: При заполнении формы: 1. Проверяется корректность полей ...Закрыт10 лет назад
Добрый день. Есть готовое решение: https://github.com/Synchro/PHPMailer. На его основе нужно сделать форму массовой рассылки писем, которая должна содержать следующие поля: - тема - список получателей (с помощью выбора txt-файла ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть таблица импортированная с другого сайта. Нужно на основе неё создать sales order. Используя классы Magento. В таблице id одного product и email, address покупателя. Если покупателя нет с таким емейлом, нужно ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! Имеется модуль "Advances Categories" для OpenCart 1.5, необходимо данный модуль перенести на версию OpenCart 2.0.1.x, сохранив всю функциональность. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад