Доработать модуль для сайта на Joomla

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Закрыт5 заявок176 просмотров

Необходимо доработать модуль на сайте:

- баннер;

- страницу.

Сайт на Joomla. Модуль на php.

JoomlaPHP
10 лет назад
Decu
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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