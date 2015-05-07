Срочно, повис сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок219 просмотров

Срочно ищу программиста повис сайт.... ошибка небольшая. но решить не могу

10 лет назад
golop
Леон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

spiritkmua
Александр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$15
1 день
Александр. просто выручил сегодня меня... рекомендую!
Леон отличный заказчик! Быстро предоставил все необходимые данные и доступы. Роаботу оплатил моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

spiritkmua
Александр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад