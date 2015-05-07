По непонятной причине не работает модуль приема заявок. Также надо добавить на сайт карту . Карта не должна зумиться при попадании на нее курсора во время скроллинга страницы (образец требуемой карты на ...
Срочно, повис сайт
Срочно ищу программиста повис сайт.... ошибка небольшая. но решить не могу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется: CRM – AmoCRM 10 лендингов с формами обратной связи Требуется: При заполнении формы: 1. Проверяется корректность полей ...Закрыт10 лет назад
Добрый день. Есть готовое решение: https://github.com/Synchro/PHPMailer. На его основе нужно сделать форму массовой рассылки писем, которая должна содержать следующие поля: - тема - список получателей (с помощью выбора txt-файла ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть таблица импортированная с другого сайта. Нужно на основе неё создать sales order. Используя классы Magento. В таблице id одного product и email, address покупателя. Если покупателя нет с таким емейлом, нужно ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! Имеется модуль "Advances Categories" для OpenCart 1.5, необходимо данный модуль перенести на версию OpenCart 2.0.1.x, сохранив всю функциональность. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимы услуги человека, который научит работать с Node.js/Express/Socket.io. Знаю на хорошем уровне чистый JavaScript, HTML, CSS. Указывайте стоимость за час занятий.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
сайт на prestashop 1.6.0.9 www.kuhni-podzakaz.by 1. Кнопка, а точнее фильтр сортировка - должен иметь вид как http://www.kuhni-podzakaz.by/interer-kuxni ----т.е. "Сортировать по" и когда нажимаем на нее можем выбрать по цене "по убыванию" и ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходима рассылка (постинг) объявлений на портале Авито каждый день по 10-15шт в течение 7 дней с возможностью переадресации на наш номер. Тематика - услуги - строительство домов. Указывайте цену за 1 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
требуется разработать с нуля автогид для экскурсионного маршрута маршрут по точкам на карте, при достижении цели включается автоматически рассказ о точке на аудио дорожке и нтмл страница. разработка необходима для ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад