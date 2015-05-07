По непонятной причине не работает модуль приема заявок. Также надо добавить на сайт карту . Карта не должна зумиться при попадании на нее курсора во время скроллинга страницы (образец требуемой карты на ...
Перенос модуля (OpenCart)
Здравствуйте! Имеется модуль "Advances Categories" для OpenCart 1.5, необходимо данный модуль перенести на версию OpenCart 2.0.1.x, сохранив всю функциональность.
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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы.
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