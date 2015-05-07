Сделать кнопку "Сортировка" и "Отправить заявку"

сайт на prestashop 1.6.0.9 www.kuhni-podzakaz.by

1. Кнопка, а точнее фильтр сортировка - должен иметь вид как http://www.kuhni-podzakaz.by/interer-kuxni ----т.е. "Сортировать по" и когда нажимаем на нее можем выбрать по цене "по убыванию" и "по возрастанию" Этот фильтр должен находится на главной странице под слайдшоу и он должен фильтровать те товары, которые расположены ниже.

2. Под каждым товаром на главной, а именно под звездочками и надписью обзоры - другими словами в самом низу карточки товара - необходимо сделать кнопку "Отправить заявку" при нажатии на которую выскакивала форма с графами "Имя" "Телефон" "Email" "Сообщение" "Прикрепить чертеж" ну и соответственно "Отправить". при нажатии на которую вся инфа приходит на почту

за сколько готовы это сделать? время и деньги