Имеется сайт http://test.alfatesting.ru/ , необходимо перенести его шаблон на другой сайт на Joomla (на этот: http://testnew.alfatesting.ru/), надо перенести все модули (их оформление и принцип работы), компоненты и т.п. кроме компонента JoomShopping, т.к. на http://testnew.alfatesting.ru/ уже ...
Сделать стиль покупки магазин
Нужна помощь. Хочу сделать стиль покупки по типу как на этом сайте сайте http://www.cheapseller.ru/goods.php?idd=1513950
Мой сайт http://steam-accountss.ru/. Сайт основан на сервисе digiseller. Если кто может пишите. Я не знаю какие там сейчас цены, предлагайте за сколько вы сможете сделать.
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