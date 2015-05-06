Сделать стиль покупки магазин

Нужна помощь. Хочу сделать стиль покупки по типу как на этом сайте сайте http://www.cheapseller.ru/goods.php?idd=1513950

Мой сайт http://steam-accountss.ru/. Сайт основан на сервисе digiseller. Если кто может пишите. Я не знаю какие там сейчас цены, предлагайте за сколько вы сможете сделать.