Suggestions в форму обратной связи Wordpress (wpcf7)

Нужно добавить в форму обратной связи на Wordpress функционал, предлагающий возможные ответы. Варианты ответов - это по сути ссылки на статьи. Анкором ссылки является название статьи. Варианты ответов подгружаются аяксом автоматически через 1-2 секунды после того, как пользователь прекратил ввод текста.

Это может выглядеть примерно так, как сделано здесь https://support.omnidesk.ru , в частности, http://prntscr.com/7250df . Важный момент - мы должны иметь возможность самостоятельно задавать соответствия введенных слов и фраз выдаваемым вариантам ответов. Можно в простейшем виде, вроде xml файла со структурой вроде:

папоротник

http://sitse.com/paporotnik

Лучшая статья о папоротниках

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Нюанс: если для нескольких фраз есть варианты ответов - то вываливаем в качестве предложений все что есть.

Когда пользователь кликает на варианте ответа - тот открывается в новой вкладке браузера.

Форма создана на базе плагина wpcf7, с некоторыми своими корректировками, поэтому мы предоставим исходники нашей версии плагина.