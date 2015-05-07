Выполнить требования developers.google.com для сайта Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

выполнить рекомендации для сайта

для главной и второстепенных страниц - приблизить показатель к 100% для версии "для компьютеров"

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fbabyland.dn.ua%2F&tab=desktop

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fkomforta.biz%2Fru%2F&tab=desktop

Joomla
10 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров